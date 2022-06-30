Kısmetse Olur'un Cansel'i dekoltenin dozunu kaçırdı, açılmadık yeri kalmadı! Duvara yaslanınca...

Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumu ile seyirci karşısına çıkan Kısmetse Olur, ekrana geldiği döneme damga vurdu.

Gündüz kuşağı programları arasında en iyisi olarak öne çıkan ve reyting rekorları kıran Kısmetse Olur etkisi, geçen zamana rağmen sürüyor.

7 erkek ve evlenmek isteyen 7 kızın bir araya geldiği yarışmanın ilk sezonu, Türk seyircisi üzerinde büyük etkisi bıraktı.

İlk sezon yarışmacılarından olan ve Eser West ile nişanlanan Cansel Çördük, büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde gündemden düşmeyen Çördük, yarışmadan sonra yüzüğü parmağından çıkardı.

İkili yarışmadan kısa bir süre sonra ayrılırken, Cansel Çördük yurdu terk etti ve Amerika'ya yerleşti.

Amerika'da kendisine yeni bir hayat kuran ve müzik piyasasına adım atan 26 yaşındaki güzel isim, cesur kareleriyle sosyal medyayı sallıyor.

Eleştirilerin hedefi olan ve giydiği kıyafetler nedeniyle zaman zaman linç edilen eski gelin adayı, Amerika'da olmaktan ise bir hayli mutlu.

Cansel'den yeni pozlar

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Cansel Çördük, eleştirileri takmıyor. Bu konuda açıklama yapan ve umursamadığını söyleyen Cansel, dekolteli pozlarını peş peşe paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir video ile olay olan Çördük, bu defa ise siyah elbisesiyle çektirdiği pozunu hayranları için yayınladı.

Siyah dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutulan Cansel, eleştirilmekten yine kaçamadı.

Güzel isme, "Canselikom harikasın" , "Sarı saç yakışmıştı aşko öyle kullanabilirsin" , "Sen beni unutamazsın" demiştin esere nerde bu aşklar" tarzında yorumlar geldi.