Kısmetse Olur'un Cansel'i kasığına kadar açtı, meydan okudu! 'Seninle kimse yarışamaz'

Kısmetse Olur'un Cansel'i kasığına kadar açtı, meydan okudu! 'Seninle kimse yarışamaz'

Kısmetse Olur porgramında tanınan Cansel Çördük, cesur karelerine devam ediyor. Eski halinden eser kalmayan güzel isim, sosyal medyayı sallamayı başardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur, iki sezon boyunca reyting rekorları kırdı.

Evlenmek isteyen 7 erkek ve 7 kadın adayı bir araya toplayan yarışma, bazı isimlerin ünlenmesine olanak sağladı.

Bu isimlerden birisi olan ve yarışmada aşk yaşayan Cansel Çördük, eser West ile nişanlandı. Yarışmayı birinci tamamlayan Eser ve Cansel çifti, ödüllerini Nur ile Batuhan'a verdi.

Evlenmek için hazır olmadıklarını söyleyen ikili, yarışmadan sonra aşklarına kısa bir süre daha devam etti.

Ancak yarışma boyunca büyük bir heyecanla devam eden sevgi, yarışma sonunda bir anda sona erdi.

Cansel ve Eser'in ayrılması hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Nişanı atan Cansel Çördük, soluğu Amerika'da aldı.

Amerika'ya gittikten sonra farklı bir hayat kuran hatta şarkı çıkaran Cansel'i tanımak ise imkansız...

Değişimi ile olay olan eski gelin adayı, birbirinden cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

"Sana neler olmuş Cansel?"

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla dikkati çeken Cansel Çördük, dekoltenin dozunu zaman zaman kaçırıyor.

Eskiden daha sakin bir yaşam süren ancak şimdilerde Türkiye ile olan bağlantısını koparan Cansel, tanınmayacak kadar değişti.

Hayranlarındna tepki üzerine tepki alan ancak umursamayan Çördük, her paylaştığı kare ile gündem olmayı başarıyor.

Çördük yine olay bir poza imza attı. Turuncu mayokini benzeri bir tulumla poz veren Cansel, paylaşımına, "Benim güzelliğimle rekabet edemez" notunu düştü.