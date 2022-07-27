Kısmetse Olur'un Cansel'i mini elbisesiyle semt oturuşu yaptı! 'Göstermediğin yer kalmadı'

Kısmetse Olur'un Cansel'i sarı peruğu ve verdiği son pozlarla hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları güzel ismi eleştiri yağmuruna tutarken, bazıları ise övgü yağdırdı.

2016 yılında yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur, Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D'de seyircisiyle buluştu.

İzlen rekorları kıran yarışma evlenmek isteyen 7 kadın ve erkek adayı bir araya getirdi. Yarışmaya katılanlar ise en az yarışmanın formatı kadar dikkati çekti.

Yarışmanın sonunda Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç evlenirken, yarışmanın favorileri Eser West ile Cansel Çördük oldu.

İkilinin büyük aşkı yarışmadan sonra kısa bir süre daha devam etti. Nişanlı olan ikili, ani bir kararla ayrıldı.

Ayrılmalarına hayranları hem üzülüp hem şaşırırken, Cansel Çördük soluğu Amerika'da ayrıldı.

Ayrıldıktan sonra Amerika'ya giden güzel isim, burada kendisine yeni bir hayat kurdu ve ekranlardan çekildi.

Amerika'da şarkı çıkaran ve yaşam tarzıyla eleştirilmeye başlayan Cansel, cesur kıyafetleriyle bir hayli şaşırtıyor.

Eski halinden eser kalmayan ve hayranlarını değişimi ile şoke eden Cansel Çördük, son paylaştığı kareler ile yine olay oldu.

"Ne yaptın Cansel?"

Sosyal medya üzerinden sarı perukla fotoğraf paylaşan Cansel Çördük, görenleri şaşırttı.

Mini elbisesi ile semt oturuşu yapan Cansel'e eleştiri dolu yorumlar yağdı. Kısmetse Olur'a atıfta bulunanlar, "Ne yaptın kendine Cansel?" demeden geçemedi.

Çördük'e gelen bazı yorumlar ise şöyle;

"Cansel sen ne yapıyorsun?"

"Eski Cansel ol kizim"

"Naptin sen kendine be"