Kısmetse Olur'un Cansel'i öyle bir poz paylaştı ki... "Yine giyinmeyi unuttuğu bir gün"

Kısmetse Olur'un Cansel'i öyle bir poz paylaştı ki... "Yine giyinmeyi unuttuğu bir gün"

Kısmetse Olur yarışması ile adından söz ettiren Cansel Çördük, son paylaştığı poz ile yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Çördük'ün Amerika'daki yaşamı ve değişimi ise gündemden düşmüyor.

Kanal D ekranlarında Seda Akgül'ün sunumu ile yayınlanan Kısmetse Olur, reyting rekorları kırdı.

İlk sezonu ile büyük bir kitle tarafından izlenen yarışma, evlenmek isteyen kadın ve erkek adayları bir araya getirdi.

7 kadın ve 7 erkek adayın bir evde 12 saat geçirdiği yarışmayı, Cansel Çördük ve Eser West birinci olarak tamamladı.

O dönem nişanlı olan ancak yarışmada birinci olmalarına rağmen evlenmek istemeyen ikili, yarışmanın bitmesinin ardından ayrıldı.

Aşkları ile ekrana damga vuran ikilinin ayrılması hyaranlarını üzerken, Çördük soluğu Amerika'da aldı.

Amerika'ya gittikten sonra bambaşka bir hayatı tercih eden Çördük, gittikçe açılmaya ve cesur pozlar vermeye başladı.

Şarkıcılığa soyunan ve bu alanda çektirdiği videolar ile gündeme damga vuran Çördük, son pozu ile yine yorum yağmuruna tutuldu.

Eleştirilere aldırış etmeyen aksine eleştiri yapanlara öfkelenen Cansel Çördük, geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil ile ilgili yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.

Cansel'den yeni poz

Kısmetse Olur yarışmasında tanınan ve daha sonra ekranlarda yer almayan Cansel Çördük, Amerika'da ünlü olmaya çalısıyor.

Çekimler yapan ve şarkı çalışmalarına imza atan Çördük, cesur pozlar vermeyi ise ihmal etmiyor.

Verdiği cesur pozlar ile adından söz ettiren Cansel, son paylaştığı kare ile hayranlarından yorum aldı.

Çördük'ün paylaşımına, "Aşkım sen her halinle çok güzelsin ama shop yapmana gerek yok belin zaten efsane inceeee" "Yine giyinmediği bir gün" yorumları geldi.

Çördük, en son verdiği röportajda, çarpıcı açıklamaları yüzünden gündem olan Mehmet Ali Erbil ile ilgili bir anısını paylaştı. Ünlü fenomen, daha 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil'in kendisine ilişki teklifi ettiğini söyledi.

İşte Çördük'ün paylaşımı:

"14 yaşımda beni otele çağırdı" "Mehmet Ali Erbil, ben 14-15 yaşındayken bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aradı. Beni flört etmek için otele çağırdı. Bu piyasada bu çok yaygın. İyi ki yaşımın saflığına düşüp bir hata yapmadım.

"Paralı sapık" 18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere ya da vaatlere çok kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar. Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin kimseye kendinizi kullandırmayın. Özellikle bu tip paralı sapıklara."