Kısmetse Olur'un Cansel'i podyuma çıktı, Arka Sokaklar'ın yıldızı kayıtsız kalmadı! 'Komiserin radarında'

Kısmetse Olur'un Cansel'i podyuma çıktı, İlker İnanoğlu'ndan yorum gecikmedi. Çördük'ün fotoğrafına nazar boncuğu emojisi koyan İnanoğlu, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, gündüz kuşağına damga vuran evlilik programlarının başında yer aldı.

Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen yarışma, evlenmek isteyen 7 kız ve 7 erkek adayı bir araya getirdi.

Uzun süre gündemden düşmeyen ve reyting rekorları kıran yarışmanın ilk sezonu, herkesin beğenisini topladı.

İlk sezonda öne çıkan yarışmacılardan olan Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem oldu.

İkilinin aşkı yarışmadan kısa bir süre sonra biterken, Cansel Çördük ise soluğu Amerika'da aldı ve orada yeni bir hayata başladı.

Türkiye'den ve ekranlardan uzaklaşan Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla olay oldu.

Bambaşka bir havaya bürünen eski gelin adayının fotoğrafları, Türkiye'deki hayranlarından büyük tepki aldı.

Eleştirileri ciddiye almadığını ve hayatını yaşadığını söyleyen Cansel, son olarak podyuma çıktı.

Bu anları yine Instagram hesabından paylaşan güzel isim, Arka Sokaklar'ın yıldızı İlker İnanoğlu'ndan yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu yorum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi...

İlker İnanoğlu'ndan Cansel Çördük'e yorum geldi

Kısmetse Olur'un güzel ve dikkati çeken yarışmacısı Cansel Çördük, podyumda boy gösterdi.

Cansel Çördük'ün pozlarını gören Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu ise fotoğrafa emojiler bıraktı.

Alkış ve nazar boncuğu emojileri paylaşan İnanoğlu'nu gören takipçiler, bu yorumun altını boş bırakmadı.

İlker İnanoğlu'na gelen yorumlar arasında, "Arka Sokaklar'da canın sıkılınca buraya mı geldin abi?", "Abi hoşgeldin", "Kısmet be İlker" öne çıktı.

Cansel Çördük ise ünlü oyuncuya gülücükle yanıt verdi.