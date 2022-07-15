Kısmetse Olur'un Cansel'i sere serpe uzanıp bikini altını gösterdi!

Kısmetse Olur yarışmasında adını duyuran ve şu sıralar Amerika'da olan Cansel Çördük, bronz teni ve bikinisi ise sosyal medyayı salladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, gündüz kuşağının en fazla izlenen programları arasında yer aldı.

Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen yarışma, evlşenmek isteyen 7 kız ve 7 erkek adayı bir araya topladı.

İlk sezonu ile reyting rekorları kıran yarışmaya katılan isimler, herkesin yakından tanıdığı kişiler haline geldi.

İlk sezonda yarışan Cansel Çördük ve Eser West, yaşadıkları aşkla izleyenlerden destek topladı ve finalde birinci oldu.

Finalde birinci olmalarına rağmen aşklarını bir süre daha yaşamak isteyen çift, ekibin sunduğu imkanları reddetti ve evlenmedi.

Ancak Eser ve Cansel aşkının ömrü sanıldığı kadar uzun olmadı..

Yarışmadan kısa bir süre sonra ayrılan ikiliden Cansel Çördük, Amerika'ya gitti ve bir daha Türkiye'ye geri dönmedi.

Amerika'da kendisine yeni ve farklı bir hayat kuran Cansel Çördük, yaşam tarzı ve giyimiyle herkesi şoke ediyor.

Cesur pozlarıyla eleştirilere meydan okuyan eski gelin adayı, son paylaştığı kare ile yine akılları baştan almayı başardı.

Cansel'den bikinili poz

Tatilden paylaşımlar yapan Cansel Çördük, bronz teniyle beğeni topladı. Cesur bir paylaşıma imza atan eski gelin adayı, bikini altını sergilemeyi ihmal etmedi.

Yarışmadan sonra açıldıkça açılan ve farklı bir havaya bürünen Cansel'in bu paylaşımı, bazı Kısmetse Olur fanlarından eleştiri aldı.

'Ne oldu sana?'

Hala daha Kısmetse Olur'un eski bölümlerini izleyen ve yarışmacılara hayran olanlar, Cansel'i tanımakta zorlandıklarını söyledi.

"Ne oldu sana?" diyen Kısmetse Olur fanlarına cevap vermeyen Cansel Çördük, paylaştığı karelerle keyfinin yerinde olduğunu ve kimseyi umursamadığını gösterdi.