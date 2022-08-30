Kısmetse Olur'un Cansel'i yine dayanamadı, bikinisini açtı!

Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Cansel Çördük, iddialı pozlara devam ediyor. Mini bikinisi ile çektiği videoyu yayınlayan Cansel, sosyal medya üzerinden hayranlarını şaşırtıyor.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, reyting rekorları kırdı.

12 saat boyunca 7 erkek ve kadını bir evde toplayan yarışma, evliliğe dair tüm şartları ekranda göstermeye çalıştı.

Yarışmanın sonunda Cansel ve Eser çifti birinci oldu. Ancak evlenmek istemediklerini belirten çift, birinciliği Batuhan ile Nur'a devretti.

Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli evliliklerindeki sorunları aşamayınca ayrıldı. O dönem Cansel ve Eser çifti ile yakın olan ikili, bu dostluklarını da sonlandırdı.

Cansel ise Eser West ile ayrıldıktan sonra soluğu Amerika'da aldı. Yeni bir hayata başlayan Çördük, Kısmetse Olur'da en popüler gelin adayıydı.

Ancak Amerika'ya gittikten sonra tavrını ve tarzını değiştiren Çördük, hayranlarını şaşırtmaya başladı.

Gittikçe açılan ve Türkiye'den tamamen kopan Cansel Çördük, eleştirilerin odağı haline geldi.

Sosyal medyadan eleştirileri önemsemediğini söyleyen Cansel, son olarak kırmızı bikinili bir poz yayınladı.

Kırmızı bikinisi ile şov yapan Cansel Çördük için hayranları, "Dayanamadı, iyice açıldı" tarzında yorumlar yaptı.

Cansel Çördük yine açtı

Kırmızı bikinisi ile şov yapan Cansel Çördük, herkesin ağzını açık bırakmaya devam ediyor.

Özellikle küçük bikinileri tercih eden Çördük, bu hali ile hayranlarından tepki topluyor.

Kısmetse Olur zamanlarından eser kalmayan güzel isim, cesur karelerine her gün bir yenisini ekliyor.

Cansel'in çoğu hayranı, "Dayanamadı iyice açıldı" derken bazıları ise "Kimsenin hayatına kimse karışamaz" diyor.