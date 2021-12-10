Kısmetse Olur'un Cansel'ini tanıyabilene aşk olsun! İç çamaşırsız pozlar...

Kısmetse Olur'un favori gelen adayı Cansel Çördük, değişimiyle gündeme geldi. Eski halinden eser kalmayan Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur, herkesin favori programlarından biriydi.

Gündüz öğlen saatlerinde yayınlanan program, birçok kişi tarafından sevildi ve yarışmacıların fanları oluşmaya başladı.

Semih Kurtulmuş, Cansel Çördük, Eser West, Ayça Ekin Beğen gibi birçok yarışmacı ön plana çıktı.

Yarışmadan evlenip ayrılan ise Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç olurken, Cansel ile Eser en beğenilen çiftler arasında görüldü.

Ancak ikilinin yarışmada başlayan aşkı kısa sürdü ve ayrılıkla sonuçlandı. Ayrılığın ardından Amerika'ya giden Cansel Çördük, değişimi ile gündeme geldi.

CANSER ÇÖRDÜK'ÜN NEFES KESEN POZLARI

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Cansel Çördük, Eser West ile ayrıldıktan sonra Amerika'ya gitti.

Orada kendisine yeni bir hayat kuran Çördük, bazı şarkıcıların kliplerinde yer aldı. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Çördük, cesur pozları ile gündeme geliyor.

Çördük'ün bazı takipçileri, "Sana ne oldu? Eski Cansel nerede?" gibi yorumlar yaparak, yeni tarzını eleştirdi.