Kısmetse Olur'un Elif Nur Yel'i cesur pozlarıyla dikkat çekti! 'Alev aldı buralar' Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün sevilen isimlerinden Elif Nur Yel'in iddialı pozlarına beğeni yağdı. İşte Elif Nur Yel'in Instagram pozları..

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli programın sevilen isimlerinden olan Elif Nur Yel cesur pozları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yer alan gelin adayı Elif Nur Yel güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adeta sosyal medyaya damga vuruyor. Programda yer alan isimler sosyal medyada büyük takipçi kitlelerine ulaştı.

Programın en sevilen isimleri arasında yer alan aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Elif Nur Yel'in Instagram hesabından paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

Instagram'da 655 bin takipçisi bulunan Elif Nur Yel iddialı pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

İşte Elif Nur Yel'in son paylaşımı..