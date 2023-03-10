Kısmetse Olur'un Elif'i cesur poz verdi, gören hayran kaldı: "Sedat'ın neden vazgeçemediği belli oldu" Kısmetse Olur yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Elif Nur Yel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme oturdu. Görenler, "Sedat'ın neden vazgeçemediği belli oldu" demekten kendisini alamadı.

İlk olarak 2017 yılında Seda Akgül'ün sunumu ile yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur, reyting rekorları kırdı. Yarışmaya katılanlar ise kısa süre içerisinde ünlendi.

Bu yarışma sayesinde ünlenen ve yıllardır gündemden düşmeyenler, sosyal medya üzerinden ciddi paralar kazanmaya başladı.

Ancak evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte, Kısmetse Olur sona erdi ve efsaneler arasında yerleşti.

Uzun süre konuşulan yarışmanın tekrarları bile izlenince, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ile geri döndü.

Youtube üzerinden yayınlanmaya başlayan bu yarışma ilki gibi yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yarışmaya katılan yarışmacılardan Elif Nur Yel ise güzelliğiyle gündemden düşmeyen bir isim oldu.

Sedat ile aşk yaşamaya başlayan Elif Nur Yel, cesur kıyafetleri ve verdiği cesur pozlarla hayranlarının aklını başından alıyor.

Elif Nur Yel büyüledi

Kısmetse Olur yarışmasında Sedat ile bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Elif Nur Yel, güzelliği ile yarışmacılar arasında dikkatleri üzerine çekiyor.

Sedat ile yaşadığı aşk sayesinde de ününü ikiye katlayan isme, sosyal medyadan yorum yağıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, "Sedat'ın neden vazgeçemediği belli oldu" yorumlarını peş peşe sıralıyor.