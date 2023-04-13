Kısmetse Olur'un Elif'i fiziğiyle şov yaptı! Dekolteli paylaşımı büyük ilgi gördü: "Her halin bebeksi" Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Elif Nur Yel, sosyal medya hesabından eski tüm gönderilerini kaldırdı. Yeni paylaştığı fotoğraf ise herkesin olumlu ve olumsuz yorumlarıyla doldu.

Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur, herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Evlilik programları kaldırıldığı için Youtube üzerinden yayınlanan yarışma, sosyal medyadan gündem oluyor.

Yarışmadan daha çok konuşulan ise yarışmacılar...

Sosyal medyadan her gün gündeme getirilen yarışmacılardan Elif Nur Yel, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Yarışmaya ilk girdiği andan itibaren ilgi çeken Elif Nur Yel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yorum aldı.

Eski gönderilerini silen ve sosyal medyayı yeniden revize eden Yel, bazı takipçilerinin ise tepkisini çekti.

Elif Nur Yel'in fiziği büyüledi

Sedat ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Elif Nur Yel, yarışma içerisinde oldukça cesur kıyafetler tercih ediyor.

Hatta bu cesur kıyafetler, bazı kesimler tarafından beğenilmiyor ve yaşına uygun bulunmadığı için eleştiriliyor.

Ancak güzel isim, cesur kıyafetlerini hem dışarıda hem de yarışmada giymekten vazgeçmiyor.

Sosyal medyadan tüm gönderilerini silen ve yeni bir gönderi paylaşan Yel, göğüs dekoltesi verdi. Güzel gelin adayının göğüs dekolteli pozu ise bir kez daha ilgi odağı oldu.