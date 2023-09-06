Kısmetse Olur'un Fenomen Buse'si, Jakuzi Paylaşımıyla Takipçilerini Şaşırttı!

ensonhaber.com
Kısmetse Olur evinin gelin adaylarından fenomen Buse Korkmaz, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Buse Korkmaz'ın TikTok ve Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.
23 yaşındaki Buse Korkmaz, iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.
Jakuzi keyfi
Tatile giden fenomen Buse Korkmaz, jakuziye girdiği anları ölümsüzleştirdi.
Islak haliyle objektif karşısına geçen Korkmaz, Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
Fenomen gelin adayının takipçileri ise beğeni butonunu adeta çökertti.