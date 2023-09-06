Kısmetse Olur'un Fenomen Buse'si, Jakuzi Paylaşımıyla Takipçilerini Şaşırttı!
ensonhaber.com

Kısmetse Olur evinin gelin adaylarından Buse Korkmaz, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Buse Korkmaz'ın ve Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.

23 yaşındaki Buse Korkmaz, iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.

Jakuzi keyfi

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Tatile giden fenomen Buse Korkmaz, jakuziye girdiği anları ölümsüzleştirdi.

Islak haliyle objektif karşısına geçen Korkmaz, Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.

Fenomen gelin adayının takipçileri ise beğeni butonunu adeta çökertti.

Kısmetse Olur'un Fenomen Buse'si, Jakuzi Paylaşımıyla Takipçilerini Şaşırttı!
Kısmetse Olur'un Fenomen Buse'si, Jakuzi Paylaşımıyla Takipçilerini Şaşırttı!