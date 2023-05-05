Kısmetse Olur'un Hazal'ı anne oldu, kızını paylaşmalara doyamadı! "Babası yakışıklı, kızı ayrı güzel" Kısmetse Olur yarışmasında güzelliği ile tanınan Hazal Babalık, şimdilerde anne oldu. Mutlu bir evliliği olan Babalık, özel hayatına dair detayları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kısmetse Olur yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Hazal Babalık, Semih Kurtulmuş ile aşk yaşadı.

Babalık hem yaşadığı aşk hem de güzelliği ile Kısmetse Olur yarışmasına adeta damga vurdu.

İkinci sezonun en etkili yarışmacılarından birisi olan Hazal Babalık, yarışmadan sonra ortalardan kayboldu.

Semih Kurtulmuş'tan ayrılan ve kendisine yeni bir sayfa açan Hazal Babalık, Anıl Biçer ile hayatını birleştirdi.

Oldukça görkemli bir düğünle dünyaevine giren Hazal Babalık, şimdilerde de bir kız çocuğu annesi oldu.

Hazla Babalık'ın kızını görenler ise tatlılığı karşısında yorumlar yağdırmayı ihmal etmedi.

Hazal Babalık'ın kızı herkesi büyüledi

Anıl Biçer ile mutlu bir evliliği olan Hazal Babalık, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Kızını sosyal medyadan paylaşan Babalık için yorum yağdı.

Hazal Babalık'ın kızını görenler, "Bu ne güzellik" demeden geçemedi. Bazıları kızını babasına benzetirken bazıları da eski gelin adayına benzetti.