Kısmetse Olur'un Hazal'ı bacak dekoltesi ile olay yarattı! "Tanrıça diye sana taparlardı.."

Kısmetse Olur'un Hazal'ı bacak dekoltesi ile olay yarattı! "Tanrıça diye sana taparlardı.."

Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Hazal Atabek, sosyal medyanın hikaye kısmından paylaştığı karelerle hayranlarının beğenisini kazandı.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, ilk sezonu ile reyting rekorları kırdı. Evlenmek isteyen 7 erkek ve 7 kadın adayı bir araya getiren yarışma, zamanla entrikaların çevrildiği bir hal aldı.

Dedikodu ve entrika sayesinde herkesin ekrana kilitlenip izlediği yarışma, üzerinden uzun süre geçmesine rağmen unutulmadı.

Kısmetse Olur'da tanınan ve yarışma bittikten sonra da tanınmaya devam eden birkaç isim oldu. Bu isimlerden Hazal Atabek, Emre Ubeyli ile nişanlıydı.

Yarışmadan sonra ikilinin nişanlılığı sürdü ancak nikah masasına gitmeden son buldu. Melis Buse Betkayan'ın Youtube kanalına konuk olan Atabek, evlenmediği için pişman olmadığını söyledi.

Yarışmadan sonra herhangi bir projede yer almayan Hazal Atabek, sosyal medyada aktif olmaya ise devam ediyor.

Kısmetse Olur zamanlarından eser kalmayan ve vücudunun her yerine dövme yaptıran eski gelin adayı, cesur karelerini de peş peşe yayınlıyor.

Tarzı ve cesur kareleri ile eleştirilen Hazal Atabek, Instagram'ın hikaye kısmından bacak dekolteli bir karesini yayınladı.

Beğeni yağdı

Hazal Atabek'in yeşil elbisesi ve bacak dekoltesine beğeni yağdı. Eski gelin adayı hikayelerini ana sayfasına sabitlemeyi ise ihmal etmedi.

Kısmetse Olur fanları tarafından yorum yağmuruna tutulan Atabek için, Halil göndermesi de geldi.

Geçtiğimiz aylarda bir yarışmaya katıldığını duyuran Hazal Atabek, Kısmetse Olur'un gelin adayların Ayça Ekin Beğen'in eski nişanlısı Halil ile olduğunu duyurdu.

Bu durum Kısmetse Olur fanlarını şoke etti. Hazal Atabek'in birbirinden güzel pozlarına övgü dışında, Halil yorumları da gelmeye başladı. Atabek, sevgilisi ile olan karelerini sosyal medyadan paylaşmadı.

Bu durum ise "Sadece yarışma aşkı mıydı?" sorularını da beraberinde getirdi.