Kısmetse Olur yarışması ile adından söz ettiren Hazal Atabek, son yıllarda yaşadığı değişimle sosyal medyada gündem olmaya ve konuşulmaya devam ediyor.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, reyting rekorları kırdı.

Yarışmaya katılan ve Emre Ubeyli ile nişanlanan Hazal Atabek, herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Tavırları ve söylemleri ile sık sık gündeme getirilen Atabek, Emre Ubeyli ile yarışma sonrasında ayrıldı.

İkilinin yarışmadan sonra ayrılması ve Hazal Atabek'in "İyi ki ayrıldık" şeklinde yorumlar yapması, hayranlarını üzdü.

Yarışmadan sonra ekranlardan çekilen ve sosyal medya üzerinden aktif olmaya devam eden Atbek, diğer bir yarışmacı ile olan Ayça Ekin Beğen'in eskii aşkı Halil ile beraber.

Bu beraberlikle beraber yeniden gündem olan Atabek, yaşadığı değişimle ise bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Hazal Atabek'in yaşadığı değişimi beğenmeyen ve fazla bulan hayranları, hayal kırıklığı yaşadıklarını ise yaptıkları yorumlarda belirtti.

Bazıları ise eski gelin adayının hala güzel olduğunu söylerken, Halil ile beraber olmasını ise anlayamadıklarını söyledi.

Hazal Atabek'ten cesur pozlar

Kısmetse Olur'un güzel gelin adaylarından Hazal Atabek, cesur pozları ile gündeme geliyor.

Saçlarını kısacık kestiren ve vücudunu dövme ile dolduran Hazal, yaşadığı değşimi sosyal medyadan paylaşıyor.

Atabek bu yaptığı paylaşımlara her gün yenisini ve daha güzelini ekliyor.

Mayo ile poz veren ve kusursuz fiziğini hayranlarına gösteren Atabek için, "Kayalar gerçek taş" görsün yorumunda bulunuyor.

Halil ile beraber

Hazal ve Halil, (Ayça'nın eski nişanlısı Halil) geçtiğimiz gün verdikleri bir röportajda sevgili olduklarını ilan etti.

Halil, "Seviyeli bir şekilde beraberliğimiz var" derken Hazal'ın mutluluğu ise yüzünden okunuyor.

Katıldıkları bir programdan çıktıktan sonrası için, "Buradan sonra sevgili mi oluyorsunuz?" sorusuna, "Biz burada da sevgiliyiz zaten" cevabını veren ikili herkesi şoke etti.

Ayça'nın program esnasında, "Halil'e hayır diyemiyorum" ifadelerini kullanması sosyal medyada tekrar gündem olurken "Hazal da hayır diyememiş" yorumları yapıldı."Emre'nin başı tamamen koptu" yorumu ise görenleri güldürdü.