Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Hazal Atabek, sosyal medya üzerinden paylaştığı kareleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzel ismin siyah elbisesi, görenler büyüledi.

Kanal D ekranlarında Seda Akgül'ün sunumu ile yayınlanan Kısmetse Olur'a katılan Hazal Atabek, Emre Ubeyli'ye talip oldu.

Yarışnaya katıldıktan sonra tavırları ve Emre ile yaşadığı aşktan dolayı ilgi çeken Atabek, favori gelin adaylarından oldu.

Melis Buse Betkayan ile olan arkadaşlığından dolayı ünü ikiye katlanan Atabek, yarışma sırasında Emre Ubeyli ile nişanlandı.

İkilinin büyük aşkı yarışmadan sonra bitti ve Hazal Atabek, yoluna yalnız devam edeceğini duyurdu. Melis Buse Betkayan'ın Youtube kanalına katılan Atabek, Ubeyli'den ayrıldığı için de pişman olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir yarışmaya katılan ve eski Kısmetse Olur gelinlerinden Ayça Ekin Beğen'in nişanlısı Halil ile aşk yaşadığını söyleyen Atabek, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Kımstese Olur'dan sonra bir hayli değişen ve tarzını yenileyen Hazal Atabek, vücudunu ise dövmelerle doldurdu.

Kısa saçları ve cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken eski gelin adayı, kusursuz fiziğini ise gözler önüne sermeyi ihmal etmiyor.

Siyah elbisesi ile paylaştığı poz olay olan Atabek, pozunun altına düştüğü notla da görenleri şaşırtmayı başardı.

Hazal Atabek büyülemeye devam ediyor

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtan Hazal Atabek, siyah elbisesi ile büyüledi. Atabek yaptığı paylaşıma, "Doğrulanmış Eğilsek çok kapı geçerdik bunlar hep dik durmaktan. Kamyon arkası yazılara devam" notunu düştü.

Hazal Atabek'in fotoğrafına kayıtsız kalmayan Melis Buse Betkayan ise "İlah mısın silah mı?" dedi. Güzel isme hayranları da binlerce yorum yaptı. Birbirindne güzel yorumlar alan Atabek, fotoğraflarını paylaşmaya ise devam ediyor.

Hali - Ayça - Hazal üçlüsü

Kısmetse Olur Hazal Atabek, programdaki sevgilisi Emre Ubeyli'nin eski sevgilisi Ayça'nın eski nişanlısı Halil ile ilişki yaşamaya başladı. Hazal ve Halil, (Ayça'nın eski nişanlısı Halil) geçtiğimiz gün verdikleri bir röportajda sevgili olduklarını ilan etti. Halil, "Seviyeli bir şekilde beraberliğimiz var" derken Hazal'ın mutluluğu ise yüzünden okunuyor.

Katıldıkları bir programdan çıktıktan sonrası için, "Buradan sonra sevgili mi oluyorsunuz?" sorusuna, "Biz burada da sevgiliyiz zaten" cevabını veren ikili herkesi şoke etti.

Ayça'nın program esnasında, "Halil'e hayır diyemiyorum" ifadelerini kullanması sosyal medyada tekrar gündem olurken "Hazal da hayır diyememiş" yorumları yapıldı."Emre'nin başı tamamen koptu" yorumu ise görenleri güldürdü.