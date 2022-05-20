Kısmetse Olur'un Melis'i değişimiyle akılları baştan aldı! 'Aynada kendini tanıyabiliyor musun?'

Kısmetse Olur yarışmasında adını duyuran Melis Buse Betkayan, yaşadığı değişimle olay oldu. Betkayan'ın eski halinden eser kalmadığını görenler, "Aynada kendini tanıyabiliyor musun?" diye sordu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumu ile seyirciyle buluşan Kısmetse Olur, herkesin sevdiği yarışmalar arasında yer aldı.

Gündüz kuşağının en çok izlenen evlilik programında, genç gelin ve damat adayları bir evin içerisine girdi ve birbirilerini tanımaya çalıştı.

Bu adaylardan bazıları yarışmadan sonra unutuldu ancak bazı yarışmaya damga vurdu ve sosyal medya üzerinden popüler hale geldi.

Bu adaylardan birisi olan Melis Buse Betkayan, sosyal medya üzerinden popülerliğini korumaya devam ediyor.

Herkesin yarışmada sinir olduğu isimlerden birisi olan Melis Buse, yarışmadan sonra katıldığı programlarda bazı itiraflarda bulundu.

Yarışmanın düzmece olduğunu söyleyen ve yaşananların sahteliğinden bahseden Melis Buse Betkayan, herkesin dikkatini çekmişti.

Şimdilerde sadece sosyal medyadan aktif olan Melis Buse Betkayan, yaşadığı değişimle adeta olay oldu.

"Ne oldu sana Melis?"

Melis Buse Betkayan estetiklerle tanınmaz hale geldi. Değişen ve estetik yaptıran Betkayan'ın yarışmadaki hallerinden eser kalmadı.

Burnunu yaptıran eski yarışmacı için dudaklarına botoks, kaşlarına kaldırtma işlemi uygulattığı söylendi.

Melis Buse Betkayan'ın son paylaştığı pozuna ise hayranları, "Sana ne oldu?", "Eski burnun iyiydi", "Eski halini özlemiyor musun?" yorumlarında bulundu.