Kısmetse Olur'un paylaşılamayan damat adayı Semih evlendi! İşte eşi ve dünya tatlısı kızı

Yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacılarından Semih Kurtulmuş, evlendi. Sosyal medya fenomeni Gizem Kıvanç ile evlenen Kurtulmuş, ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşıyor.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, herkesi ekran başına kilitledi.

Yarışmacıları ve konusu ile dikkati çeken Kısmetse Olur, uzun bir süre ekran macerasına devam etti.

Nur ve Batuhan isimli iki yarışmacının evlenmesinin ardından Youtube üzerinden yayınlanan yarışma, tekrarlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Yarışmada bazı yarışmacılar ön plana çıkarken, o isimlerin şimdilerde neler yaptıkları ise merak ediliyor.

Bu yarışmacılardan birisi olan ve herkes tarafından beğenilen Semih Kurtulmuş, Gizem Kıvanç ile evlendi.

Sosyal medya fenomeni Gizem ile evlenen Kurtulmuş, yarışmanın en sevilen isimlerinden birisiydi.

SEMİH KURTULMUŞ VE AİLESİ

Kısmetse Olur yarışmasında Nur Erkoç ve Hazal Babalık ile aşk yaşayan Semih Kurtulmuş, dikkati çeken isimlerden biriydi.

Herkes tarafından sevilen Kurtulmuş, yarışmadan sonra evlendi ve bir çocuk sahibi oldu.

Ekranlardan uzak kalan ve ailesiyle sakin bir yaşamı tercih eden Kurtulmuş, kızına ise Âlâ adını verdi.

Eşiyle birlikte sosyal medya hesabını aktif kullanan Semih Kurtulmuş, takipçilerinin beğenisini kazanıyor.