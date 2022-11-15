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    Kısmetse Olur'un Sibel'i evlendi! Milyon dolarlık tektaşı olay oldu

    Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Sibel Akbulut, evlendi. Düğününe dair detayları sosyal medya hesabından paylaşan eski gelin adayına, tebrik mesajları yağdı. Tektaşı ise olay oldu.
    • 15.11.2022 - 17:35
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    Kısmetse Olur'un Sibel'i evlendi! Milyon dolarlık tektaşı olay oldu

    Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, ilk sezonu ile reyting rekorları kırdı.

    Yarışmanın ilk sezonu reyting rekoru kırınca, akabinde ikinci sezon geldi. Ancak ilk sezon kadar ses getirmedi.

    İkinci sezon ilk sezon kadar ses getirmemesine rağmen, bazı yarışmacılar dikkatleri çekmeyi başardı.

    Dikkat çeken gelin adaylarından olan Sibel Akbulut, erkek yarışmacılardan Gökhan Sara ile aşk yaşadı.

    İkilinin aşkı fanları oluşmasına ve yarışmanın reyting almasına neden oldu. Ancak bu ilişki uzun sürmedi. Yarışmadan sonra Sara gözlerden kaybolurken, Akbulut ise değişimi ile gündem oldu.

    Yaptırdığı estetik işlemler ile bir hayli değişen ve gündemden düşmeyen Akbulut,  evlendi.

    Mutluluğu bulan ve dünyaevine giren Sibel Akbulut, düğününe dair detayları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Sibel Akbulut'un mutlu günü

    Sibel Akbulut, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisinden evlenme teklifi aldı.Programda neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Sibel Akbulut son olarak eşiyle paylaştığı bu karenin altına "Seni her evrende seviyorum Husband .." yazdı.

    Kısmetse Olur un Sibel i evlendi! Milyon dolarlık tektaşı olay oldu #1

    Akbulut'un düğününe eski Kısmetse Olur yarışmacılarından Melis Buse Betkayan katıldı. Düğünde başka yarışmacıların olmaması ise dikkati çekti.

    Kısmetse Olur un Sibel i evlendi! Milyon dolarlık tektaşı olay oldu #2

    Kısmetse Olur un Sibel i evlendi! Milyon dolarlık tektaşı olay oldu #3

    Kısmetse Olur un Sibel i evlendi! Milyon dolarlık tektaşı olay oldu #4


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