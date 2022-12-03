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    Kısmetse Olur'un sunucusu bakın kim oldu! Modaya veda, izdivaç şova merhaba...

    2017 yılında Seda Akgül'ün sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan reality programı Kısmetse Olur, yeniden başlıyor. Kısmetse Olur'un yeni sunucusu ise yayınlanan fragmanla ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 10:03
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    Kısmetse Olur'un sunucusu bakın kim oldu! Modaya veda, izdivaç şova merhaba...

    İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç şovu Kısmetse Olur, 2017 yılında final yapmak zorunda kaldı.

    Televizyonlarda evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayın hayatına son veren Kısmetse Olur, eski bölümleriyle hala gündemde.

    Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programına olan ilgi azalmayınca, yapımcılar da harekete geçti.

    Geçtiğimiz günlerde başvuruları alınan Kısmetse Olur, "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" adıyla yıllar sonra geri dönüyor.

    Sunucusu ve yayın platformu

    YouTube'da yayınlanacak olan programın sunucusu da açıklandı. Seda Akgül'ün sunduğu Kısmetse Olur'un yeni sunucusu bakın kim oldu.

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün sunucusunun başarılı televizyoncu Öykü Serter olduğu açıklandı.

    Serter, Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim gibi yarışmalarda karşımıza çıkmıştı.

    Kısmetse Olur un sunucusu bakın kim oldu! Modaya veda, izdivaç şova merhaba... #1


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