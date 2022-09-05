Kısmetse Olur'un Tuğçe'si derin göğüs dekoltesi ile... Dudak uçuklatan kareler

Kısmetse Olur'da adını duyuran Tuğçe Yılmaz, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Emre Ubeyli ile aşk yaşayan Yılmaz, değişimi ve aktif sosyal medya kullanımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, ilk sezonu ile reyting rekorları kırdı.

Evlenmek isteyen 7 kız ve 7 erkek adayı bir evde toplayan yarışma, entrika dolu bölümlerle ilgi çekti. Herkesim bayılarak evlendiği yarışma sayesinde birçok isim ise ünlü oldu.

İlk sezondaki isimlerden Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç evlenirken, ikinci sezon ise istenildiği kadar reyting getirmedi.

İlk sezon kadar reyting getirmemesine rağmen izlenilmeye devam edilen Kısmetse Olur 2'ye katılan Tuğçe Yılmaz, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Kısmetse Olur'da yarıştığı sırada Emre Ubeyli ile sevgili olan Yılmaz, şimdilerde ekrandan uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medyasını aktif kullanan ve bir dönem Kısmetse Olur'un dizisinde de yer alan Yılmaz, değişimiyle ise akılları baştan aldı.

Cesur kıyafetleri ve tarzıyla güzelliğine güzellik katan yarışmacı, sosyal medya üzerinden övgüleri peş peşe aldı.

Şu sıralar yalnız olduğu bilinen Tuğçe Yılmaz, Emre Ubeyli ile yarışma sırasında yollarını ayırmıştı.

Tuğçe Yılmaz'ın son hali

Instagram'da 134 bin takipçisi bulunan Tuğçe Yılmaz, paylaşımlarıyla ilgi çekmeye başladı.

Yarışmadaki tavrı ve güzelliği ile akıllarda kalan Yılmaz, şimdilerde cesurluğu ile göz dolduruyor.

Radyo ve televizyon eğitimi alan Tuğçe Yılmaz'ı görenler, "Çok değişmiş" demekten kendisini alamıyor.

Geçmiş yıllarda sunuculuk deneyimi bulunan Yılmaz, Kısmetse Olur'da sonra bambaşka bir hayatı seçti ve yarışma hakkında konuşmayı tercih etmedi.