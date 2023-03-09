Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Tavukları pişirmişem" performansı! Aile'ye damga vuran sahne... Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı dizi Aile, ilk bölümüyle damga vurdu. Ünlü oyuncular, "tavukları pişirmişem" şarkısında karşılıklı kurtlarını döktü. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturduğu Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlanan Aile dizisi, ilk bölümüyle adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan dizi, reytingleri alt üst etmeyi başardı.

Aile dizisinde tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alınıyor.

Büyük bir uyum yakalayan Sarıkaya ve Tatlıtuğ, seyircilerin aklını başından aldı.

Dizinin sahneleri de sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer almayı başardı.

"Tavukları pişirmişem" performansı

Aile dizisinin bir sahnesinde düğün salonuna giden ve oyun havalarına katılan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un o anları gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un "tavukları pişirmişem" performansı ise diziye damga vuran sahnelerden oldu.

İzleyiciler ise "ne yapsa yakışıyor," "vip insan", "hiç sırıtmıyor" tarzında yorumlarda bulundu.