Kıvanç Tatlıtuğ’un 50 yıllık güneş gözlüğü açık artırma ile satıldı

Baba olmaya hazırlanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı. 25 bin liraya satılan gözlüğün geliri Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü, Seyrantepe'deki düzenlen 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı.

Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, davetliler yoğun ilgi gösterdi.

25 bin TL’ye satıldı

DHA'nın haberine göre açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü, 25 bin liraya satıldı.

Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.

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“Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi aradı”

Müzayedeci Uğur Batur, gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirterek, “Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer beni aradı. Sahiplenilmiş, ardından terkedilmiş köpeklerin sayısının çok olduğunu söyledi. Ardından Kıvanç Bey bir gözlüğünün olduğunu söyledi. Gözlüğü bize bağışladı. Japon yapımı 1970 model vintage gözlük. Gözlüğü 10 bin liradan açtım, 25 bin liraya sattım. Daha önce sahiplenmiş ve sokağa atılmış hayvanlar var, onların tedavileri sağlanacak.” diye konuştu.

Gözlüğü alan iş kadını: Çok heyecanlıyız

Gözlüğü satın alan iş kadını Buket Mutlu Fidan, “Çok heyecanlıyız. Sokak hayvanlarını destekliyoruz. Bu gözlük vesilesiyle alıp bağışladığımız için çok mutluyuz.” dedi.