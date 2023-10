Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Oğlu Kurt Efe ile benzerliği sosyal medyayı salladı Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı sosyal medyada gündeme oturdu. Başarılı oyuncunun çocukluk hali oğlu Kurt Efe'ye benzetildi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile benzerlikleri dikkat çekti.

Şimdilerde Show TV'nin sevilen dizilerinden Aile'de başrol oyuncusu olarak yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe ile görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un o karesi büyük beğeni toplamıştı.

27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.

Tatlıtuğ 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı.

Daha sonra katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, uluslararası camiada da bilinen bir isim haline geldi. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok diziden teklif alan Kıvanç Tatlıtuğ, küçük yaştan bu yana sinema ve televizyona olan ilgisinden dolayı gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü.

Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle atan Kıvanç Tatlıtuğ, Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil'de Halil karakterini canlandırdı.

Yakışıklı oyuncu kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2008-2010 yılları arasında Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteri ile yaşadı.

Aşk-ı Memnu'nun ardından Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma gibi dizilerde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başak Dizer ile evlendi.

2016'da dünyaevine giren çiftin Kurt Efe isminde bir oğulları bulunuyor. Ünlü oyuncu son olarak çocukluk fotoğrafınını ortaya çıkması ile dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafını görenler "Kurt Efe'ye benziyor" ve "Küçüklüğü aynı oğlu gibiymiş" şeklinde yorumlarda bulundular.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk hali..