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Sosyal medya sayesinde adını duyuran Mika Can Raun, paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Estetik operasyonlar sonrası inanılmaz bir değişim yaşayan Mika Raun, resmen kadın oldu.
Cinsiyet değiştirme operasyonu, meme ve burun estetiği olan ünlü fenomen, Instagram'da yaz pozlarıyla dikkat çekti.
Eleştiriliyor
Sınırlarda yaşamayı seven Mika Can Raun, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Bikinili, mini elbiseli, dekolteli kareler paylaşan Mika'ya "Aşırı yapma duruyorsun", "Sen erkeksin", "Yakışmıyor", "Vazgeç artık" gibi yorumlar geldi.