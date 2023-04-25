Kız isteme töreninde elini öptüren görümcenin yüz ifadesi olay oldu! "Tiksiniyorum" bakışı atınca... Kız isteme töreninde geline elini öptüren görümce olay oldu. Geline elini öptürdükten sonra yüz ifadesiyle gündem olan görümcenin videosu sosyal medya üzerinden paylaşım ve yorum rekoru kırdı.

Kız isteme törenleri her geçen gün farklı bir hal almaya başladı. Yöreden yöreye de farklılık gösteren bu törenlerden biri daha gündem oldu.

Kız isteme törenlerinin kaydedilmesi ve sosyal medyaya düşmesi ise son yılların trendleri arasına girdi.

Bu törenlerden birisinde görümcesi, gelinine elini öptürdü o anlar da anbean kaydedildi.

Kız isteme töreninde ilginç anlar

Kız isteme merasiminde görümce, elini geline öptürmek istedi. Görümcenin elini öpen gelin daha sonra sarılarak minnet gösterdi.

Görümcenin elini öptürdükten sonraki olumsuz yüz ifadesi ise sosyal medyada gündem oldu.