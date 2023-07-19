Düğün sezonu başlayınca, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoların sayısı da arttı.
Kız isteme töreni dahil olmak üzere düğünlerde yapılan ilginç aktiviteler, son zamanlarda dikkati çekiyor.
Sezonun başlamasının ardından dikkati çeken etkinliklerden birisi ise kız isteme töreninden geldi.
Kız isteme töreninde Survivor etkisi
Survivor esintileri taşıyan kız isteme töreninde gelin elindeki meşaleyi babasının tuttuğu su kabına batırarak eve veda etti.
Survivor yarışmasında yarışmacıların adaya veda anlarını anımsatan kız isteme töreni sosyal medyada gündem olurken kısa sürede binlerce kez izlendi.