Kız isteme töreninde Survivor konsepti! Eve veda eden kız meşalesini söndürdü, gören krize girdi 'Survivor adaya veda' konseptiyle gerçekleşen kız isteme töreni sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoyu görenler, "Bu kadarına da pes" demekten kendisini alamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Düğün sezonu başlayınca, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoların sayısı da arttı. Kız isteme töreni dahil olmak üzere düğünlerde yapılan ilginç aktiviteler, son zamanlarda dikkati çekiyor. Sezonun başlamasının ardından dikkati çeken etkinliklerden birisi ise kız isteme töreninden geldi. Kız isteme töreninde Survivor etkisi Survivor esintileri taşıyan kız isteme töreninde gelin elindeki meşaleyi babasının tuttuğu su kabına batırarak eve veda etti. Survivor yarışmasında yarışmacıların adaya veda anlarını anımsatan kız isteme töreni sosyal medyada gündem olurken kısa sürede binlerce kez izlendi.