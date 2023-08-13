Kızı güzelliğiyle büyüledi! Emine Ün'ün kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi: 'İkiz gibisiniz' Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu. İşte ünlü ismin beğeni toplayan son paylaşımı..

Eski oyuncu ve manken Emine Ün kızı Duru ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Ün'ün Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay annesine olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyada kızıyla paylaşımlar yapan Emine Ün'ün o pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapılıyor.

Emine Ün ve Emre Kınay 2009 yılında boşanmışlardı. Çiftin kızları Duru annesine olan benzerliği ile sosyal medyada sık sık adından söz ettiriyor.

Emine Ün'ün kızıyla yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Emine Ün ve kızı Duru Kınay..