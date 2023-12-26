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Kızıl Goncalar'da geçen 'Vaktı Mekat' nedir? Vaktı Mekat yapmak ne anlama gelir?

Kızıl Goncalar'da geçen 'Vaktı Mekat' nedir? Vaktı Mekat yapmak ne anlama gelir? Son günlerin en çok konuşulan dizilerinden olan Kızıl Goncalar'da geçen 'Vaktı Mekat' tabiri gündeme oturdu. Dizinin takipçileri 'Vaktı Mekat' nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı...