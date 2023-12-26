Kızıl Goncalar'da geçen 'Vaktı Mekat' nedir? Vaktı Mekat yapmak ne anlama gelir?

Fox Tv'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar'da kullanılan bir terim izleyiciler tarafından merak edildi.
İlk bölümün ardından büyük tepki toplayan diziye RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı.
Son günlerin gündemden düşmeyen dizisi olan Kızıl Goncalar'ın son bölümünde kullanılan "Vaktı Mekat" kelimesinin ne anlama geldiği merak uyandırdı.
"Kızıl Goncalar" dizisi faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle karşılaşma sürecini konu alıyor. Dizide kullanılan 'Vaktı Mekat' kelimesinin ne anlama geldiği büyük merak uyandırırken konu hakkında aramalar hız kazandı.
Peki, Vaktı Mekat nedir? Vaktı Mekat yapmak ne anlama gelmektedir. İşte yanıtı...
Vaktı Mekat nedir?
'Vaktı Mekat' bir kişinin işlediği günahı ikrar etmesi veya bedelini ödemesi durumuna verilen isimdir. İkrar, kelime anlamıyla gerçekleştirmek, kabul etmek, ifade etmek ve bildirmek anlamlarına gelmektedir.