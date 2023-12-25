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Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal meğer 2 çocuk annesiymiş! İşte ölümsüz aşkın meyveleri...

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal meğer 2 çocuk annesiymiş! İşte ölümsüz aşkın meyveleri... Ünlü oyuncu Özgü Namal, yeni dizisi Kızıl Goncalar'daki Meryem karakteriyle parlarken, özel hayatı gündeme geldi. Namal'ın, kaybettiği eşi Serdar Oral'dan "Nefes" ve "Elemsu" adında iki çocuğu olduğunu duyanlar şaşırdı.