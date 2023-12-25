Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal meğer 2 çocuk annesiymiş! İşte ölümsüz aşkın meyveleri...

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif karakteriyle hayatımız giren ve birçok televizyon dizisinde yer alan Özgü Namal'ı en son 9 yıl önce Merhamet dizisinde rol aldı.
Yıllar sonra setlere dönmeye karar veren Namal, Kızıl Goncalar ile büyük ses getirdi.
Meryem karakterini canlandıran ünlü oyuncu, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
İzleyiciler ise performansının yanı sıra Özgü Namal'a dair birçok bilgiyi merak ediyor.
Eşini kaybetti
44 yaşındaki Özgü Namal, 2014 yılında evlendiği eşi Serdar Oral ve çocuklarıyla Köyceğiz'de gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu.
Namal, 2020 yılında eş acısı yaşadı.
Oral, 6 Ekim 2020'de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
İki pırlanta
Hayatına devam etmeye çalışan Özgü Namal, çocukları için ayakta durdu.
Kariyerini ikinci plana atan Namal, oğlu Nefes (2015) ve kızı Elemsu (2017) ile ilgilendi.
İşte Özgü Namal ve çocukları...