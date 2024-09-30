Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i açıldı, pozlarına yorum yağdı! "Cüneyd Efendi çıldıracak" Kızıl Goncalar dizisi 2. sezona başlarken, Zeynep karakterini oynayan Mina Demirtaş pozlarıyla gündem oldu.

Yağmur Dinç

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan gibi isimleri buluşturan Kızıl Goncalar, 2. sezona başlıyor.

Kızıl Goncalar'ın damga vuran karakterlerinden biri de Zeynep oldu.

Meryem ve Naim'in kızı, Mira'nın ikiz kardeşi olan Zeynep'e genç oyuncu Mina Demirtaş hayat veriyor.

ZEYNEP AÇILDI

2005 doğumlu Mina Demirtaş, Instagram paylaşımlarıyla şaşırttı.

Yazın tadını çıkartan Demirtaş, pozlarıyla beğeni topladı.

Takipçileri ise diziye atıfta bulunarak "Cüneyd Efendi kızacak", "Cüneyd Efendi çıldıracak" gibi yorumlar yazdı.