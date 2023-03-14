Kızılcık Şerbeti 19. bölüm 2. fragmanı! Nursema ölecek mi? Show TV ekranlarının popüler dizisi Kızılcık Şerbeti 19. bölümü ile ekranlara gelecek. İşte dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı..

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 19. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Son bölümü ile sosyal medyayı sallayan dizinin yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

18. bölümde Nursema'nın zorla evlendirilme sahnesi ve gerdek gecesi sahnesi büyük tepki toplamıştı.

Dizide yer alan şiddet sahneleri sonrası RTÜK dizi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Tüm bu yaşananların yanında yeni bölümde yaşanacaklar merakla beklenmeye başladı.

Nursema'nın aşağıya düştüğü görüntülerin yer aldığı 1. fragmanın ardından dizinin 2. fragmanı da yayınlandı.

Peki Nursema ölecek mi? İşte Kızılcık Şerbeti 19. bölüm 2. fragmanı..

Kızılcık Şerbeti 17 Mart 2023 Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.