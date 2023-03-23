Kızılcık Şerbeti 20. bölüm fragmanı! Nursema herşeyi itiraf ediyor: "Bu ruh hastası beni camdan aşağı attı" Show TV ekranlarının popüler dizisi Kızılcık Şerbeti 20. bölümü ile yarın ekranlara gelecek. İşte dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı..

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 20. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor. Her Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisi son dönemde sosyal medyada gündemden düşmüyor. Dizinin ana karakterlerinden Nursema'nın istemediği biriyle zorla evlendirilmesi sonrası yaşanan olaylar son günlerde gündeme oturdu. Dizinin hayranları yeni bölümü büyük bir merakla beklemeye başladı. Dizinin son bölümünde Nursema'nın aşağı düşmesi sonucu yaralanmasından sonra yaşananlar ele alınıyor. İşte merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinin 20. bölüm fragmanı..