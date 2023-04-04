Kızılcık Şerbeti 22. bölüm 2. fragmanı: Nursema, Umut'a yol verdi, Ömer bombayı patlattı... Sahneleriyle dikkat çeken ve Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman geldi. Nursema'nın yargı dağıttığı yeni bölümde izleyiciler heyecana doyacak. İşte Kızılcık Şerbeti 22. bölüm 2. fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Son dönemlerde reytinglerin zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti dizisinden yepyeni fragman geldi. Yeni fragmanı ekranlara damga vurdu.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Nursema, Umut’a “Sen beni bekleme, benim yüzümden yeterince acı çektin zaten” diyerek Umut’tan vazgeçiyor.

Diğer yandan Fatih’in arkasından iş çevirdiğini öğrenen Doğa, “Sonum Nursema gibi olsun istemiyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Metehan’ın uygunsuz görüntüleri sebebiyle polisler onu götürürken, Ömer bombayı patlattı ve flash diskin kendisine ait olduğunu söyledi. Peki Ömer ne planlıyor? İşte yeni bölüm fragmanı…

Kızılcık Şerbeti 22. bölüm 2. fragmanı