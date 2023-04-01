Kızılcık Şerbeti 22. bölüm fragmanı nefes kesti! "Bizi çok büyük bir fırtına bekliyor!" Son dönemlerde sahneleriyle adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yeni bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Nursema kendi ailesi ve İbrahim'in ailesiyle yüzleştikten sonra ne yapacak? İşte Kızılcık Şerbeti 22. bölüm fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Son dönemlerde reytinglerin zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti dizisinden yepyeni fragman geldi. Yeni fragmanı ekranlara damga vurdu. Yeni bölümde neler olacak? Nursema hem kendi ailesiyle, hem de evlendiği İbrahim'in ailesiyle hesaplaşıp, gerçekleri yüzlerine haykırdıktan sonra yine Alev'in evine döner. Diğer yandan Mustafa ve Sönmez yeni açacakları lokanta için hazırlanmaktadırlar. Kıvılcım ve Ömer'in yaşama bakışlarındaki farklıkları yavaş yavaş şu üstüne çıkmaya başlasa da her ikisi de görmemezlikten gelmeye çalışacaklardır. İşte yeni bölüm fragmanı… Kızılcık Şerbeti 22. bölüm fragmanı