Kızılcık Şerbeti 23. bölüm 1. fragman! Ortalık yangın yeri; Kıvılcım ve Ömer bitişin eşiğinde... Show TV ekranlarının iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti 23. bölüm ilk fragmanında Ömer gözaltına alınırken Kıvılcım ortalığı yangın yerine çevirdi. Öte yandan Nursema, Umut'tan gelen mektupla bir nebze mutlu oldu.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Gold film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin 22. bölümünde; Nursema’nın koşulunu kabul ederek onu eve dönmeye ikna eden Abdullah, Nursema’nın kararından vazgeçmesiyle bir nebze rahatlasa da Alev’e olan duygularını kızıyla açıkça konuşmak zorunda kaldığı için çok rahatsızdır.

Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, gözlerini fragmana çevirdi.

Kızılcık Şerbeti 23. bölüm fragmanı

Fragmanda Umut, Nursema'ya mektup yazdı. Metehan'ın flash diskini üzerine alan Ömer gözaltına alındı.

Kıvılcım ise, "Ömer orada hiç yapmadığı bir şey yüzünden yatacak ve ben burada nasıl duracağım bilmiyorum. Üstelik herkes beni suçluyor" dedi.

Öte yandan Kıvılcım'ın eski eşi Kayhan, Ömer'e giderek "Metehan'ın senin öz oğlun olmadığını biliyorum" dedi.

Abdullah'ın Alev'e verdiği hediye kol saatini gören Sönmez Anne, kızını "Bu saati sana kim verdi" diyerek sıkıştırdı.

İşte yeni bölüm fragmanı..