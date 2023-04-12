Kızılcık Şerbeti 23. bölüm 2. fragman: Ortalık karışacak… "Metresi mi var?" Son dönemlerde büyük çıkış yakalayan ve reyting rekorları kıran Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni fragmanıyla ortalığı yıktı geçti. "Metresi mi var?" sorusu fragmana damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti 23. bölüm 2. fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Son dönemlerde reytinglerin zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti dizisinden yepyeni fragman geldi. Yeni fragmanı ekranlara damga vurdu. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Ömer, tutuklanıyor. Kıvılcım bu durumun aralarına girmesini istemezken Ömer, bir süre görüşmemeleri gerektiğini söylüyor. Diğer yandan ‘Metres’ konusu kafaları karıştırıyor. Kimin metresi olduğu ortaya çıkacak? İşte yeni bölüm fragmanı…