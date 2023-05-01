Kızılcık Şerbeti 24. bölüm 2. fragmanı: Doğa'nın cinsiyet partisi kavganın fitilini ateşledi! Kızcılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni fragmanı yine dikkati çekti. Dizinin son fragmanında; Doğa'nın bebek cinsiyet partisi yaptığı ve bunun kavganın fitilini de ateşlediği görüldü.

Kızılcık Şerbeti verilen aranın ardından yeni bölümleriyle yayınlanmay ve ilgi çekmeye devam ediyor. Yayınlanan son fragmanda; Nursema'nın annesine karşı olan sözleri ve eskisi gibi olmaması dikkati çekti. Nursema artık farklı bir yol tercih ederken, Doğa'nın evliliğinde ise kavgaların geri döndüğü görüldü. Doğa'ya yapılan sürpriz cinsiyet partisi, Fatih ile aralarında yaşanan krizin fitilini iyice ateşledi. Ömer ise Kıvılcım ile yaşadığı aşk sonrasında, oğluyla ilgili tehditler almaya başladı. İşte Kızılcık Şerbeti 24. bölüm 2. fragmanı...