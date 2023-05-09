Kızılcık Şerbeti 25. bölüm 2. fragmanı izleyicileri çileden çıkaracak! "Nasıl yaptın bana bunu!" Show TV ekranlarında büyük çıkış yakalayan Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman geldi. Doğa, Fatih'in onu aldattığını öğreniyor. Karnı burnunda olan Doğa bakın ne yapacak! İşte Kızılcık Şerbeti 25. bölüm 2. fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Son dönemlerde reytinglerin zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti dizisinden yepyeni fragman geldi. Yeni fragmanı ekranlara damga vurdu. Yeni bölümde neler olacak? Nursema’nı ailesinden Umut’a onay gelmiştir. Nursema ve Umut evleneceklerinin mutluluklarını yaşar. Diğer yandan Doğa, kocası Fatih’in kendisini tek gecelik bir ilişki ile aldattığını öğrenir. Peki Doğa bundan sonra nasıl bir tepki verecek? İşte yeni bölüm fragmanı… Kızılcık Şerbeti 25. bölüm 2. fragmanı