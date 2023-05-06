Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğa'ya ihanet şoku: "Böyle olsun istemedim" Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, cezanın kalkmasıyla ekranlara geri döndü. Son dönemde büyük ilgiyle izlenen dizi, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Son dönemlerde reytinglerin zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti dizisinden yepyeni fragman geldi. Yeni fragmanı ekranlara damga vurdu.

Yeni bölümde neler olacak?

Umut, Nursema’yı bir süre göremeyeceğini anlayınca çeşitli yollar deneyecek ve sevgilisine ulaşmaya çalışacak.

Alev, Doğa’nın moralini yükseltmek için baby shower partisi düzenleyecek. Fatih büyük sürpriziyle karısıyla arasını düzeltecek. Ancak huzurlu günler çok sürmeyecek…

Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragman