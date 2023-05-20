Kızılcık Şerbeti 27. bölüm 1. fragman: Fatih ve Aylin'i Abdullah Bey bastı! Doğa'nın intikamı geliyor... Show TV ekranlarının iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti 27. bölüm ilk fragmanında Doğa'nın intikam almak için planlarına devam ederken, Fatih soluğu yine Aylin'in yanında aldı. Fatih'in ihanetini Abdullah Bey yakalarken, Nursema ise kayınvalidesi ile tanışmak için yola çıktı.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor. Gold film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin 26. bölümünde; Nursema ile Umut kavuştu. Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verdi. Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranmaya başladı. Aylin ile yaşadığı geceden büyük pişmanlık duyan Fatih, gitgide batağa saplanmaya başladı. Fragman geldi Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, gözlerini fragmana çevirdi. Kızılcık Şerbeti 27. bölüm 1. fragmanında Abdullah Fatih'i yakaladı. Doğa'nın intikam için delil toplamasına gerek kalmadı. Ömer kendisine şantaj yapan Kayhan'ı tekme tokat dövdü. Nursema ise evlilik yolunda ilk adımı kayınvalidesini ziyaret ederek attı.