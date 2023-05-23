Kızılcık Şerbeti 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ortalık karışacak... "Aynada kendine bir bak!" Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman geldi. Umut'un ailesinden ret yiyen Nursema, ne yapacak? Aylin, Alev'e Fatih'le birlikte olduğunu anlatacak. Aylin ihaneti yayacak mı? İşte Kızılcık Şerbeti 27. bölüm 2. fragman...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Son dönemlerde reytinglerin zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti dizisinden yepyeni fragman geldi. Yeni fragmanı ekranlara damga vurdu.

Yeni bölümde neler olacak?

Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir. Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır.

Aylin ile yaşadığı geceden büyük pişmanlık duyan Fatih, onun oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Fatih gitgide batağa saplanmaya başlayacaktır.

Nursema ve Umut birlikteliğine Ünal ailesi zoraki de olsa onay vermişse de, sorun bu sefer de Umut’un ailesinden gelecektir. Umut, Nursema’yı istemeye Sönmez ile gelecektir.

Kızılcık Şerbeti 27. bölüm 2. fragman