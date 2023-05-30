Kızılcık Şerbeti 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Umut ve Nursema'nın evlilikleri başlamadan bitiyor Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? Nursema ve Umut'un evlilik hayalleri suya düşüyor. İşte Kızılcık Şerbeti 28. bölüm 2. fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Umut ve Nursema’nın düğünü gerçekleşecek. İkilinin mutluluğu yüzleri güldürecek.

Diğer yandan Alev, Fatih’in Doğa’yı aldattığını kanıtlamak için Aylin’le iş birliği yapacak. Fragmanın sonunda Nursema’nın ağlaması izleyicileri şaşırttı. İşte yeni bölüm fragmanı…

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm 2. fragman