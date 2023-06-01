Kızılcık Şerbeti 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Pembe, Abdullah ve Alev'i basıyor "Ne oluyor burada?" Son dönemlerde büyük çıkış yakalayan Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni bölümüyle fırtınalar yaratacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Abdullah ve Alev aşkı ortaya çıkıyor. Pembe, Nursema'nın nikahında Alev ve Abdullah'ı basacak. İşte Kızılcık Şerbeti 28. bölüm 3. fragman...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Nursema ve Umut nikah masasına oturuyor. Tam sorunsuz bir nikah gerçekleşecek derken beklenmedik bir durum yaşanıyor. Abdullah ve Alev aşkı ortaya çıkıyor. Pembe, Abdullah ve Alev'i basıyor. İşte yeni bölüm fragmanı... Kızılcık Şerbeti 28. bölüm 3. fragman