Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yıktı geçti! Pembe affetmeyecek: Abdullah ve Alev birlikte... Son dönemlerde büyük çıkış yakalayan Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümünde Abdullah'ın Fatih'e ihaneti sebebiyle kızıp, Alev ile yaşadıkları izleyicileri şoke edecek. İşte Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? Fatih’in ihaneti babası Abdullah’ın kulağına da gidiyor. Abdullah, Fatih’e tepki gösterirken “Doğa olanları öğrenirse seni affetmez” sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan Abdullah’ın Alev ile tiyatro izlemeye gitmesi ve yakınlaşması ağızları açık bırakacak. Umut ve Nursema sonunda evleniyor. Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı