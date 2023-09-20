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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, sezona bomba gibi başladı.
Doğa'nın bebeğini kaybetmesinden itibaren akmaya başlayan dizinin son fragmanı, yine reytingleri alt üst etti.
Yayınlanan son fragmanda; Doğa'nın annesiyle beraber avukata gittiği ve boşanma davaısnı resmen açtığı görüldü.
Avukat Fatih'in adamı çıktı
Ancak avukatın Fatih'in adamı çıkması, fragmanı izleyenleri bir hayli şaşırttı. Nursema cephesinde ise işler karışık.
Nursema gizli hayranıyla buluşmak için eve gitti. Eşiyle yaşadığı uyumsuzluklar yüzünden bunalan Nursema'nın bundan sonraki neler yapacağı merak edildi.