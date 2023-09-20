Kızılcık Şerbeti 31. bölüm 2. fragman: Nursema gizli hayranının evine gidiyor! Evden çıkabilecek mi? Kızılcık Şerbeti'nin son yayınlanan fragmanında; Nursema'nın gizli hayranıyla tanıştığı görülürken, Doğa ise resmi olarak boşanma davasını açtı.

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ensonhaber.com

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, sezona bomba gibi başladı.

Doğa'nın bebeğini kaybetmesinden itibaren akmaya başlayan dizinin son fragmanı, yine reytingleri alt üst etti.

Yayınlanan son fragmanda; Doğa'nın annesiyle beraber avukata gittiği ve boşanma davaısnı resmen açtığı görüldü.

Avukat Fatih'in adamı çıktı

Ancak avukatın Fatih'in adamı çıkması, fragmanı izleyenleri bir hayli şaşırttı. Nursema cephesinde ise işler karışık.

Nursema gizli hayranıyla buluşmak için eve gitti. Eşiyle yaşadığı uyumsuzluklar yüzünden bunalan Nursema'nın bundan sonraki neler yapacağı merak edildi.