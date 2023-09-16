Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı: Pembe hak ettiğini buluyor! Abdullah ve Alev aşkı… Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dün akşam yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Fatih'le Doğa'dan Nursema'yla Umut'a kadar bütün ilişkiler teker teker yıkılıyor. Oğlunun ihanetini küçük gören Pembe, bakın kocası için neler yapacak... İşte Kızılcık Şerbeti 31. bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kızılcık Şerbeti için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yeni sezonun ilk bölümü dün akşam izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan olan fenomen dizinin heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki yeni bölümde neler olacak?

Pembe evliliğini kurtaracak mı?

Dizinin yeni bölümünde Fatih, kızını kaçırmak için plan yapmaya başlıyor. Doğa kızını koruyabilecek mi?

Diğer yandan birbirini çok seven Nursema ve Umut arasındaki farklar giderek büyüyor. Evlilikleri bitecek mi?

Oğlunun ihanetini küçük gören Pembe, kendi evliliğini kurtarabilecek mi? Alev'in Abdullah'a söylediği "Beni sevdiğini söylemedin mi? O zaman aşkına sahip çıksana" sözleri çok konuşuldu. İşte yeni bölüm fragmanı...