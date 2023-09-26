Kızılcık Şerbeti 32. bölüm 2. fragmanı: Nursema Umut'tan uzaklaştı, Ertuğrul ile kıvılcımlar başladı! Bebeğinin Fatih'e verilmesini hazmedemeyen Doğa, arabayla kaçırdı. Cemre ile Doğa'yı yakalayan Fatih ise polislerin devreye girmesini istedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nden yeni fragman geldi... Herkesi heyecana boğan dizinin yayınlanan son fragmanı yine nefesleri kesmeyi başardı. Bebeğinin Fatih'e verilmesini hazmedemeyen Doğa, kızı Cemre'yi alarak kaçtı. Kızı ve karısını bulan Fatih ise polisi devreye soktu. Doğa bebeğinin yeniden ellerinden alınmasıyla kriz geçirirken, Nursema ile Umut cephesi ise karıştı. Nursema uzaklaşmaya başladı Umut ile ailesinin evine yerleşen ve ondan uzaklaşmaya başlayan Nursema ise seyirciyi şaşırttı. Umut'la farklı olduklarını anlayan Nursema'nın Ertuğrul ile yakınlaşmaya başladığı görüldü.