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Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son fragmanı, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Kızı Cemre'nin velayetini almak için atağa geçen Doğa, mahkemede büyük bir şok yaşadı.
Mahkeme Fatih'in gösterdiği deliller sonrası Cemre'nin velayetini babasına vermeye karar verdi.
Doğa mahkeme koridorunda dağıldı
Duruşmadan çıktıktan sonra dağılan ve sinir krizi geçiren Doğa, bebeğini Fatih'e bırakmayacağını söyledi.
Fatih ise bu sözler karşısında Doğa'ya "Sandalyeye otur ve ağla şimdi" dedi. Bu sözler, Doğa ve ailesini bir kez daha yıktı.