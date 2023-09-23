Kızılcık Şerbeti 32. bölüm fragmanı: Velayeti kaybeden Doğa'ya Fatih'ten skandal sözler! Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son fragmanı yine izleyenleri hayrete düşürdü. Doğa'nın velayeti kaybetmesinin ardından zevkten dört köşe olan Fatih, sözleriyle herkesi delirtti.

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ensonhaber.com

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son fragmanı, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Kızı Cemre'nin velayetini almak için atağa geçen Doğa, mahkemede büyük bir şok yaşadı.

Mahkeme Fatih'in gösterdiği deliller sonrası Cemre'nin velayetini babasına vermeye karar verdi.

Doğa mahkeme koridorunda dağıldı

Duruşmadan çıktıktan sonra dağılan ve sinir krizi geçiren Doğa, bebeğini Fatih'e bırakmayacağını söyledi.

Fatih ise bu sözler karşısında Doğa'ya "Sandalyeye otur ve ağla şimdi" dedi. Bu sözler, Doğa ve ailesini bir kez daha yıktı.