Kızılcık Şerbeti 33. bölüm fragmanı: Nursema ve Umut aşkı bitti! Alev bombayı patlatıyor... Show TV’nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti’nden yeni fragman geldi. Dizinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Umut ve Nursema aşkı bitiyor. Alev bombayı patlatacak ancak asıl sürpriz mahkeme salonunda yaşanacak. İşte yeni bölüm fragmanı…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Uzun bir aradan sonra Show TV ekranlarında geri dönen Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle adeta izleyicileri ekran başına kilitledi.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yeni bölüm fragmanı ile izleyicileri büyülemeyi başardı.

Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fragman, yeni sezonun heyecan dolu olacağının sinyallerini veriyor. Bakın yeni bölümde neler olacak?

Nursema ve Umut aşkı sona eriyor!

Nursema ve Umut’un, Abdullah’ın evine geçici olarak gelmesi, ikilinin ilişkisini olumsuz etkilerken Pembe kızının yanında olmasından dolayı çok mutludur.

Ancak Umut’un geceleri barda şarkıcılık yaptığına yakından tanık olan Abdullah damadını sert bir şekilde uyaracaktır.

Alev bombayı patlatacak!

Ömer ve Kıvılcım evlendiklerini deklare etmek üzere bir yemek daveti yaparlar. Alev yemeğe son anda katılacak ve büyük bir bomba patlatacaktır. Ama en büyük sürpriz finalde mahkeme salonunda yaşanacaktır.